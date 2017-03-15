Ставка размещения трехлетних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичных аукционах 14 марта снизилась до 15,29% годовых с 15,49% годовых месяцем ранее.

Согласно информации на сайте Минфина, он отказался удовлетворить две заявки на покупку этих бумаг на 20 млн под 15,39% годовых, так как смог по девяти другим заявкам привлечь 1 млрд 123,19 млн грн.

Из пяти других аукционов спрос был на годичные и двухлетние бумаги, однако Минфин оставил без внимания три заявки на покупку двухлетних бумаг на 400 млн грн под 15,14% годовых, удовлетворив единственную заявку на приобретение годичных ОВГЗ на 20 млн грн под 14,95% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе максимальная ставка размещения годичных ОВГЗ была снижена до 14,99% годовых с 15,2% годовых двумя неделями ранее, тогда как двухлетние бумаги последний раз размещались 28 февраля под 15,19% годовых.

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