Курс доллара США умеренно опускается к большинству мировых валют в ходе в среду, участники валютного рынка ждут окончания заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Евро к 15:29 EET в среду торгуется в районе $1,0631 против $1,0622 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,76 иены по сравнению со 121,69 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 114,52 иены против 114,56 иены во вторник.

У инвесторов практически нет сомнения в том, что Федрезерв повысит ставку на 0,25 процентного пункта. Решение ФРС будет обнародовано в 20:00 EET в среду.

Основное внимание аналитиков и трейдеров будет направлено на комментарии главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по окончании заседания, а также на прогнозы относительно экономики и количества повышений ставок в этом году.

Согласно материалам предыдущего заседания, американский ЦБ планировал в 2017 году трижды поднять стоимость кредитования в стране.

Кроме того, инвесторы оценивают статданные из США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале повысились на 0,1% по сравнению с январем и увеличились на 2,7% в годовом выражении. Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце повысились также на 0,1% по сравнению с январем.

