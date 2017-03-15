Золото слегка дешевеет в среду в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и парламентских выборов в Нидерландах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.42 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,04% - до 1202,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,1% - до 16,94 доллара за унцию.

Позднее в среду станут известны итоги двухдневного заседания ФРС. Вероятность повышения базовой ставки на этом заседании, по данным CME Group, оценивается инвесторами в 90,8%. Глава ФРС Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте. Трейдеров также волнует вопрос о планах регулятора по дальнейшим темпам ужесточения монетарной политики в этом году.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.

На ход торгов также влияют опасения инвесторов, связанные с выборами в Европе. Парламентские выборы в Нидерландах проходят в эту среду. В общей сложности 28 партий борются за шанс создать новое правительство. Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится