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Депозитные ставки для физлиц 14.03.17
16:57 14.03.2017 |
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.03.17
|13.03.17
|14.03.17
|13.03.17
|14.03.17
|13.03.17
|3 месяца
|15.28
|15.31
|3.46
|3.46
|2.66
|2.65
|6 месяцев
|16.32
|16.37
|4.27
|4.29
|3.32
|3.34
|9 месяцев
|16.12
|16.12
|3.85
|3.85
|2.66
|2.66
|12 месяцев
|16.89
|16.92
|5.01
|5.05
|4.11
|4.13
Источник: НБУ
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