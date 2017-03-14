Национальный банк планирует разрешить населению инвестировать за границу средства в пределах 50 тыс. евро.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

"Это будет сумма инвестирования, которую можно осуществить без индивидуальной лицензии. Это разрешение физлицам инвестировать за границу 50 тыс.евро", - сказал он.

Ранее Национальный банк заявлял, что намерен разрешить физическим лицам осуществлять в рамках определенного лимита инвестиции за пределы Украины.

Речь идет в том числе о возможности торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах и проводить другие операций.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 Национальный банк приостановил выдачу индивидуальных валютных лицензий физлицам.