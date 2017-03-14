Совет Национального банка рекомендует правлению Нацбанка рассмотреть создание финансовой компании для управления проблемными активами банков.

Об этом говорится в решении совета НБУ от 28 февраля №5-рд, передают Українські Новини.

Совет НБУ считает, что правление Нацбанка должно проанализировать вопрос эффективного механизма управления проблемными активами.

В качестве одного из вариантов предлагается рассмотреть целесообразность создания финансовой компании, которая бы выкупала неработающие активы у банков.

Правление НБУ должно проинформировать о выполнении рекомендации до 30 июня.

Под данной рекомендацией подписались только 4 из 7 членов совета НБУ (не подписались Валерия Гонтарева, Виктор Козюк и Тимофей Милованов).

Как сообщали Українські Новини, в марте Национальный банк обсудил со Всемирным банком создание специального финансового учреждения без банковской лицензии для работы с проблемной задолженностью (NPL).