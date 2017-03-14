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Рада направила на доработку законопроект об эмиссии электронных денег финучреждениями
Верховная Рада направила на доработку законопроект об эмиссии электронных денег финучреждениями.
За направление законопроекта №5361 на повторное первое чтение проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Предложенные этим законопроектом изменения имеют цель усовершенствовать регулирование платежных систем, упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, предоставить право небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск электронных денег, усовершенствовать порядок осуществления оверсайта платежных систем, привести национальное уголовное законодательство с требованиями европейского законодательства.
Законопроектом предлагается урегулировать следующие основные вопросы: предоставить новое определение термина "платежная система"; ввести в законодательстве понятие "провайдер интернет-расчетов" и предоставить ему определение; предоставить право небанковским финансовым учреждениям, которые имеют лицензию на перевод средств без открытия счетов, осуществлять выпуск электронных денег и иметь агентов, а Национальному банку - определять требования к небанковским финансовым учреждениям для получения такой лицензии, в том числе к минимальному размеру собственного капитала и раскрытия информации о структуре собственности.
Также документом предлагается изменить название "Реестр платежных систем" на "Регистрация платежной инфраструктуры" и предусмотреть внесение в него сведений о небанковских финансовых учреждениях, осуществляющих перевод средств, провайдеров интернет-расчетов, коммерческих агентов банков и небанковских финансовых учреждений, эмитентов электронных денег.
Кроме того, предлагается ввести уведомительный характер внесения в Реестр платежной инфраструктуры сведений об участниках международных платежных систем, созданных нерезидентами; упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, в частности отменить требование о необходимости их участия в платежной системе для предоставления услуг по переводу средств и, в свою очередь, ввести альтернативный механизм контроля за прозрачностью их расчетов; предоставить право резидентам Украины с помощью электронных денег платить налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также осуществлять благотворительные (добровольные) взносы и пожертвования.
Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, который является одним из авторов законопроекта №5361, поддерживает легализацию криптовалют.
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