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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 13 марта банкам депозитные сертификаты на 4 960 млн гривен
10:15 14.03.2017 |
Национальный банк в понедельник, 13 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 960 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 40 банкам на сумму 2 609 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 29 банкам на сумму 2 351 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 10 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 096 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 509,468 млрд гривен, что на 14,8% меньше чем за январь-февраль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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