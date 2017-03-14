В понедельник, 13 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) уменьшился на 43,7 млн долларов по сравнению с 10 марта до 123,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 14 млн долларов по сравнению с 10 марта до 185,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 12 коп. в понедельник вырос на 8 коп. до 26,88 UAH/USD.