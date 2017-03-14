Золото и серебро практически не изменяются в цене во вторник, лишь незначительно дешевея; инвесторы находятся в нерешительности накануне, с одной стороны, двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и, с другой, парламентских выборов в Нидерландах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.13 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,01% - до 1203 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась также на 0,01% - до 16,97 доллара за унцию.

Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны в среду. Вероятность повышения базовой ставки на этом заседании, по данным CME Group, оценивается инвесторами в 93%. Глава Федрезерва Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте. Трейдеров также волнует вопрос о планах регулятора по дальнейшим темпам ужесточения монетарной политики в этом году.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.

Но внимание инвесторов также сосредоточено на предстоящих парламентских выборах в Нидерландах, которые пройдут также в среду. Данное голосование станет одним из первых, которые пройдут в Европе в этом году. В общей сложности 28 партий борются за шанс создать новое правительство. Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.