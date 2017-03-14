Курс доллара демонстрирует негативную динамику к евро и иене в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 EET курс доллара к иене снижался до 114,85 иены за доллар со 114,88 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0659 доллара за евро с 1,0652 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет при этом на 0,02%, до 101,39 пункта.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду. Вероятность повышения базовой ставки на этом заседании, по данным CME Group, оценивается инвесторами в 93%. Глава Федрезерва Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте. Трейдеров также волнует вопрос о планах регулятора по дальнейшим темпам ужесточения монетарной политики в этом году.

Кроме того, на ход торгов оказывают опасения инвесторов, связанные с предстоящими выборами в Европе. Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 15 марта. Данное голосование станет одним из первых, которые пройдут по всей Европе в этом году. Также обращают на себя более поздние по срокам выборы президента Франции, для которых предусмотрены два тура, 23 апреля и 7 мая.

По мнению валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мураты (Masashi Murata), которого цитирует агентство Рейтер, курс доллара находится перед возможностью дальнейшего снижения. "Рынок сталкивается с рядом событий, которые связаны с риском. Трудно предсказать, будут ли это голландские выборы, решение ФРС или встреча G20", - считает он.