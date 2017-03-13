Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 10 марта, банки уменьшили на 174,81 млн гривен до 274,883 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 10 марта уменьшился на 10,17 млн гривен до 5,874 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 147,63 млн гривен до 22,009 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 10 марта уменьшился на 37,35 млн гривен до 687,341 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: