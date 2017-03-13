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Clearstream и депозитарий НБУ ведут переговоры об открытии взаимных депозитарных счетов - замглавы НБУ
11:04 13.03.2017 |
Международная расчетно-клиринговая организация Clearstream и депозитарий Национального банка Украины (НБУ) ведут переговоры об установлении между структурами так называемого "линка" - открытии взаимных депозитарных счетов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замглавы центробанка Олег Чурий.
"Мы в настоящее время ведем переговоры с Clearstream об открытии так называемого "линка" - счета глобального депозитария в депозитарии НБУ. У нас также уже есть письмо о намерениях Clearstream, где они соглашаются открыть нам так называемый "линк". В ближайшие месяцы к нам должны приехать их специалисты для проведения due diligence (комплексная юридическая проверка - ИФ)", - сказал он в блиц-интервью агентству.
По словам замглавы НБУ, соответствующая инициатива упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям: иностранным инвесторам не будет необходимости идти в Украину и открывать счет в банке, если у них есть счет в глобальном депозитарии Clearstream. Они смогут покупать украинские ценные бумаги напрямую.
Помимо этого, добавил собеседник агентства, если кто-либо из нерезидентов будет покупать украинские облигации через Clearstream, то далее эти ценные бумаги могут обращаться за границей за иностранную валюту.
"Если украинские ценные бумаги станут ликвидными на уровне нерезидентов, это даст существенные преимущества Министерству финансов, поскольку это, по сути, диверсифицирует базу инвесторов", - отметил О.Чурий.
В будущем, когда учет государственных ценных бумаг будет передан в Национальный депозитарий Украины (НДУ), необходимо будет, чтобы Clearstream также открыл "линк" НДУ, добавил О.Чурий.
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