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"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
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Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 13 марта
10:57 13.03.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|7 марта
|38926.3
|9 марта
|37853.6
|10 марта
|34985.0
|13 марта
|41205.9
Данные: Нацбанк Украины
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