В пятницу, 10 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 55,9 млн долларов по сравнению с 9 марта до 167,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 61,1 млн долларов по сравнению с 9 марта до 199,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу опусился на 12 коп. до 26,80 UAH/USD.