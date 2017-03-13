|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|03.03
|12.2206
|-
|-
|-
|-
|12.2400
|-
|13.3500
|-
|-
|07.03
|12.4167
|-
|-
|-
|-
|12.3608
|13.2912
|-
|-
|-
|09.03
|12.2993
|-
|-
|-
|-
|12.3949
|13.1929
|-
|-
|-
|10.03
|12.3967
|-
|-
|-
|-
|12.6915
|12.9750
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.