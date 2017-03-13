Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в феврале сократился на 1,2%, или на 864 млн гривен до 70,917 млрд гривен на 1 марта 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности платежеспособных банков по рефинансированию сократился на 5,2%, с 74,8 млрд гривен.

В то же время объем средств на депозитных сертификатах НБУ в феврале уменьшился на 4,1% до 58,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.