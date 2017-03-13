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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в феврале сократилась на 1,2% до 70,9 млрд гривен
09:53 13.03.2017 |
Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в феврале сократился на 1,2%, или на 864 млн гривен до 70,917 млрд гривен на 1 марта 2017 года.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
С начала года объем задолженности платежеспособных банков по рефинансированию сократился на 5,2%, с 74,8 млрд гривен.
В то же время объем средств на депозитных сертификатах НБУ в феврале уменьшился на 4,1% до 58,3 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.
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