Денежная масса в Украине в феврале 2017 года сократилась на 0,6% - до 1 трлн 60,0,5 млрд грн, соответствующие предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, отрицательная динамика была обусловлена как сокращением депозитов, входящих в показатель денежной массы - на 0,4% - до 767,83 млрд грн, так и наличных средств в обращении вне банков - на 1%, до 291,876 млрд грн.

Остатки по депозитам по итогам февраля 2017 года возросли на 0,2% - до 782,006 млрд грн. Несмотря на сокращение остатков по депозитам корпоративного сектора - на 0,7%, до 344,16 млрд грн, и домохозяйств - на 0,2%, до 423,303 млрд, положительную динамику обеспечил рост остатков по депозитам сектора общего государственного управления - на 52,5%, до 14,544 млрд грн за счет притока в банки бюджетных средств, и, в частности, местных бюджетов.

Остатки по кредитам, как корпоративным, так и населения, в феврале сократились на 1% - до 815,034 млрд грн и 158,75 млрд грн соответственно. Остатки по кредитам сектора общего государственного управления почти не изменились и к концу месяца составляли 1,381 млрд грн.

Стоимость валютных кредитов для корпоративных заемщиков в феврале снизилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 7,8% годовых, кредитов в национальной валюте - на 0,4 п.п., до 14,5% годовых.

Кредиты для населения в иностранной валюте в феврале подорожали на 0,4 п.п. - до 11,3% годовых, в национальной - на 0,6 п.п., до 30,5% годовых.

Депозитная ставка по валютным вложениям для корпораций снизились на 0,4 п.п. - до 3,6% годовых, по гривневым оставалась неизменной на уровне 8,8% годовых.

Доходность валютных депозитов для населения снизилась на 0,4 п.п. - до 4,3% годовых, в национальной валюте - на 0,8 п.п., до 13,8% годовых.

