Золото дорожает в первый день рабочей недели в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.07 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,30 доллара, или на 0,44% - до 1206,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,96% - до 17,09 доллара за унцию.

В пятницу драгметалл подешевел на позитивной статистике рынка труда США, усилившей ожидания повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в марте. По данным минтруда США, безработица в стране в феврале снизилась до 4,7% с январских 4,8%, как и ожидалось, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 235 тысяч при прогнозе в 190 тысяч.

Укрепление рынка труда является одним из условий повышения базовой процентной ставки Федрезерва. Заседание ФРС состоится 15 марта. Ее глава Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет базовую ставку по итогам своего мартовского заседания.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.