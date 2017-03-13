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Доллар дешевеет к мировым валютам 13 марта на ожидании заседаний мировых ЦБ
08:36 13.03.2017 |
Курс доллара демонстрирует негативную динамику к мировым валютам в преддверии заседаний центробанков ряда стран, которые состоятся позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 101,15 пункта. Курс доллара к иене снижался до 114,73 иены за доллар со 114,78 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0699 доллара за евро с 1,0673 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 15 марта. Трейдеры ожидают, повысит ли все-таки ФРС процентную ставку. Глава Федрезерва Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте. Кроме того, 16 марта состоятся заседания японского и британского центральных банков.
"Большинство инвесторов сосредоточены на том, что скажут центральные банки в конце недели", - заявил управляющий директор Haitong International Эндрю Салливан (Andrew Sullivan) агентству Блумберг. Он также отметил, что эти ожидания влияют на настроения инвесторов больше, чем данные рынка труда, которые были опубликованы в пятницу.
Согласно данным минтруда США, уровень безработицы в стране в феврале снизился до 4,7% с январских 4,8%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 235 тысяч. Данные частично совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали снижения безработицы до 4,7% и роста числа рабочих мест на 190 тысяч. Январский показатель был пересмотрен в сторону увеличения - до 238 тысяч с 227 тысяч.
Почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,8% в годовом выражении и на 0,23% в месячном и составила 26,09 доллара. Укрепление рынка труда является одним из главных условий повышения базовой процентной ставки ФРС США. Таким образом, позитивная статистика усилила ожидания ужесточения монетарной политики страны.
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