Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.03.2017

11:40 10.03.2017 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредиты и депозиты бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
01.03 12.4182 - - - - 12.4079 13.6875 - - -
02.03 12.4583 - - - - 12.5789 11.8500 - - -
03.03 12.2206 - - - - 12.2400 - 13.3500 - -
07.03 12.4167 - - - - 12.3608 13.2912 - - -
09.03 12.2993 - - - - 12.3949 13.1929 - - -

Данные НБУ

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15:12 Дол­лар де­ше­ве­ет к ев­ро в пят­ни­цу, до­ро­жа­ет к иене

15:04 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

13:34 НБУ ку­пил $12,2 млн на аук­ци­оне в пят­ни­цу при пред­ло­же­нии $12,2 млн

13:10 Боль­шин­ство фон­до­вых рын­ков АТР вы­рос­ло 10 мар­та, по­до­ро­жа­ли ак­ции япон­ских бан­ков и экс­пор­те­ров

13:03 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де вве­сти ин­стру­мент до­ве­ри­тель­ной соб­ствен­но­сти в ка­че­стве аль­тер­на­ти­вы за­ло­гам при кре­ди­то­ва­нии

11:40 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 09.03.2017

11:37 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 10.03.2017

10:51 НБУ про­дал 9 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 13 127 млн гри­вен

10:46 9 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $48,1 млн до $111,6 млн

10:32 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 9 мар­та

09:55 В ян­ва­ре ак­ти­вы бан­ков со­кра­ти­лись на 3,5% до 1,2 трлн гри­вен

08:31 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла сни­же­ние по­сле до­сти­же­ния ми­ни­му­ма с 1 фев­ра­ля

07:23 Аме­ри­кан­ские фон­до­вые рын­ки не­зна­чи­тель­но вы­рос­ли 9 мар­та на фоне за­яв­ле­ний Дра­ги

09.03 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 мар­та уско­рил сни­же­ние

09.03 Пла­те­же­спо­соб­ные бан­ки в ян­ва­ре по­лу­чи­ли при­быль в раз­ме­ре 338 млн грн

• дальше…

14:59 «Укр­тат­наф­та» по­лу­чи­ла первую пар­тию азер­бай­джан­ской неф­ти по тру­бо­про­во­ду

13:51 В те­че­ние ян­ва­ря-фев­ра­ля по­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет пре­вы­си­ли про­шло­год­ний по­ка­за­тель на 58,1%

13:14 Нефть про­дол­жа­ет до­ро­жать 10 мар­та в рам­ках кор­рек­ции по­сле сни­же­ния днем ра­нее

13:07 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де от­ме­нить от­дель­ную ре­ги­стра­цию юр­лиц как пла­тель­щи­ков НДС при их со­зда­нии

13:01 Минэко­но­ми­ки ини­ци­и­ру­ет вве­де­ние ли­цен­зий на экс­порт ан­тра­ци­то­во­го уг­ля

12:20 Укра­и­на за 2 мес. на­рас­ти­ла ва­лют­ную вы­руч­ку от экс­пор­та чер­ных ме­тал­лов по­чти на­по­ло­ви­ну из-за низ­кой со­по­ста­ви­мой ба­зы 2016г

10:55 Внут­рен­ний аудит Ми­но­бо­ро­ны Укра­и­ны предот­вра­тил 27,5 млн грн убыт­ков на за­куп­ках в 2017г

10:03 Toshiba на­до ре­шить судь­бу Westinghouse до кон­ца мар­та - ми­нистр финан­сов Япо­нии

08:57 Же­лез­но­до­рож­ные пар­тии неф­те­про­дук­тов по­де­ше­ве­ли 9 мар­та на 100-150 грн/т

08:31 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла сни­же­ние по­сле до­сти­же­ния ми­ни­му­ма с 1 фев­ра­ля

• дальше…

12:38 Пре­зи­дент Ка­зах­ста­на под­пи­сал за­кон об уси­ле­нии ро­ли пар­ла­мен­та

12:16 Рос­сия сня­ла за­прет на ввоз цве­тов и ово­щей из Тур­ции

10:03 Toshiba на­до ре­шить судь­бу Westinghouse до кон­ца мар­та - ми­нистр финан­сов Япо­нии

09:24 Пе­ре­за­груз­ка пе­ре­за­груз­ки: че­го ждать от но­во­го посла США в Рос­сии

08:45 Суд Юж­ной Ко­реи под­твер­дил им­пич­мент пре­зи­ден­та Пак Кын Хе

08:13 Глав­ный эко­лог США усо­мнил­ся в при­чи­нах гло­баль­но­го по­теп­ле­ния

07:55 Кон­гресс США утвер­дил вы­де­ле­ние Укра­ине $150 млн. во­ен­ной по­мо­щи

07:35 Те­ре­за Мэй об­ви­ни­ла Рос­сию в де­ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки на Бал­ка­нах

09.03 Гла­вой Ев­ро­со­ве­та пе­ре­из­бран До­нальд Туск

09.03 Дра­ги не ви­дит яв­ных сиг­на­лов уси­ле­ния ба­зо­вой ин­фля­ции, рын­ки на­шли в его сло­вах "ястребиный" сиг­нал

09.03 Лу­ка­шен­ко раз­ре­шил до кон­ца го­да не пла­тить "на­лог на тунеядство"

09.03 ЕЦБ по ито­гам мар­тов­ско­го за­се­да­ния со­хра­нил став­ки и па­ра­мет­ры про­грам­мы QE

09.03 "За­кон о муэдзинах" по­лу­чил пред­ва­ри­тель­ное одоб­ре­ние кнес­се­та

09.03 Ко­ми­тет Ев­ро­пар­ла­мен­та окон­ча­тель­но утвер­дил без­виз для Укра­и­ны

09.03 Бо­га­тые ино­стран­цы го­то­вы пла­тить 220 тыс. фун­тов в год, чтобы со­хра­нить кон­фи­ден­ци­аль­ность

• дальше…

12:50 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

• дальше…

09:42 По­че­му си­ту­а­цию в При­азо­вье по­ста­ви­ли "на паузу"

07:55 Кон­гресс США утвер­дил вы­де­ле­ние Укра­ине $150 млн. во­ен­ной по­мо­щи

09.03 Ко­му в Укра­ине адре­со­ва­на ложь Крем­ля в Га­а­ге

09.03 Что сто­ит за бо­я­ми во­круг Гор­лов­ки и До­нец­ка

09.03 Ко­ми­тет Ев­ро­пар­ла­мен­та окон­ча­тель­но утвер­дил без­виз для Укра­и­ны

09.03 Бои под До­ку­ча­ев­ском. Го­то­вят ли ВСУ ве­сен­нюю кам­па­нию

09.03 Ка­кие ар­гу­мен­ты Укра­и­на и Рос­сия пред­ста­ви­ли в Га­а­ге

09.03 Укра­и­на пе­ре­да­ла Меж­ду­на­род­но­му су­ду ООН всю нот­ную пе­ре­пис­ку и за­пи­си бе­сед с пред­ста­ви­те­ля­ми Рос­сии с на­ча­ла во­ен­ной агрес­сии

07.03 Суд ООН при­мет ре­ше­ние в поль­зу Укра­и­ны, сле­ду­ю­щим бу­дет МУС - ми­нистр Пет­рен­ко

07.03 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му тер­ро­ри­сты сно­ва ле­зут впе­ред

07.03 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

07.03 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои под Пи­ку­за­ми

07.03 "Отжим" Дон­бас­са: По­че­му гла­ва­ри "Л-ДНР" остав­ля­ют Ах­ме­то­ва вла­дель­цем пред­при­я­тий

07.03 Суд от­пра­вил На­си­ро­ва под стра­жу с аль­тер­на­ти­вой вне­се­ния за­ло­га в 100 млн грн

06.03 САП за­яв­ля­ет о на­ли­чии у На­си­ро­ва граж­дан­ства Ве­ли­ко­бри­та­нии и Вен­грии

• дальше…

14:12 На Же­нев­ском ав­то­шоу со­сто­я­лась пре­мье­ра ре­стай­лин­го­вой вер­сии Nissan Qashqai

11:10 Элек­тро­кар Renault Zoe пре­вра­ти­ли в пол­но­при­вод­ный хот-хэтч

10:27 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект Google на­учил­ся рас­по­зна­вать объ­ек­ты на ви­део

08:59 Lamborghini пред­ста­ви­ла на ав­то­са­лоне в Же­не­ве "заряженную" вер­сию су­пер­ка­ра Huracan, ко­то­рая на­зы­ва­ет­ся Performante

09.03 В Hyundai на­мек­ну­ли кон­цеп­том на но­вый во­до­род­ный крос­со­вер

09.03 Audi до­ба­ви­ла крос­со­ве­ру Q8 трой­ной над­дув

09.03 Но­вый Audi RS5 сде­ла­ли мощ­нее и быст­рее BMW M4

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

09.03 Volvo XC60 стал 407-силь­ным ги­бри­дом

09.03 Круп­ней­шие ИТ-ком­па­нии оце­ни­ва­ют рис­ки по­сле пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов ЦРУ - WSJ

09.03 Флаг­ман­ский ги­брид Lexus по­лу­чил че­ты­рех­сту­пен­ча­тый "автомат"

09.03 В Bentley со­зда­ли элек­три­че­ский род­стер

09.03 Pininfarina под­го­то­ви­ла 800-силь­ный се­дан с мик­ро­тур­бо­ге­не­ра­то­ром

07.03 Mercedes-Benz по­стро­ил 805-силь­но­го кон­ку­рен­та Porsche Panamera

07.03 Volkswagen по­ка­зал на ав­то­са­лоне в Же­не­ве бес­пи­лот­ный про­то­тип Sedric

• дальше…

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно