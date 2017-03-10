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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
15:04 10.03.2017 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины ( межбанк ).
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Час
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10.03.2017
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09.03.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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10:00
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-
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-
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10:30
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4
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2.00
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26.8500
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26.9390
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11:00
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46
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24.84
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26.8352
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26.9502
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11:30
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82
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50.26
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26.8254
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26.9550
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12:00
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122
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69.00
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26.8244
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26.9425
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12:30
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204
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104.16
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26.8188
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26.9299
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13:00
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288
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143.22
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26.8144
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26.9212
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13:30
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350
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198.18
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26.8128
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26.9239
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14:00
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382
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229.58
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26.8120
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26.9219
|
14:30
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450
|
292.32
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26.8116
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26.9210
|
15:00
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480
|
299.30
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26.8112
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26.9157
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15:30
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26.9135
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16:00
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26.9095
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16:30
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26.9087
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17:00
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26.9086
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