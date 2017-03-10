В четверг, 9 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 48,1 млн долларов по сравнению с 7 марта до 111,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 46,8 млн долларов по сравнению с 7 марта до 138,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 3 коп. в четверг опустился на 4 коп. до 26,92 UAH/USD.