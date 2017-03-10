Стоимость золота замедлила снижение после достижения минимальной отметки с 1 февраля в преддверии выхода статистики рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.41 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,20 доллара, или на 0,52% - до 1197 долларов за тройскую унцию. Ранее она достигала отметки в 1196 долларов, что стало минимальным значением более чем за месяц. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,68% - до 16,92 доллара за унцию.

Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику уровня безработицы и числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, безработица в стране в феврале сократилась до 4,7% с январских 4,8%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч.

Сильная статистика повысят вероятность увеличения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в середине марта. В настоящий момент, по данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность такого шага в 86,6%.

Драгметалл чувствителен к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.