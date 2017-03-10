Форекс - Курс доллара снижается к евро и растет к иене на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также в преддверии выхода статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.27 EET курс евро к доллару рос до 1,0603 доллара за евро с 1,0577 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 115,35 иены за доллар со 114,95 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 101,87 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Помимо этого, регулятор повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2017 году до 1,7% с предыдущей оценки, сделанной в декабре, в 1,3%. Прогноз на 2018 год также был увеличен - до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,5%. Прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,7%.

Сейчас инвесторы ожидают выхода данных о рынке труда США позднее в пятницу. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, безработица в стране в феврале сократилась до 4,7% с январских 4,8%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 190 тысяч. Сильная статистика повысит вероятность увеличения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в середине марта.