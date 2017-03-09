Во вторник, 7 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 51,1 млн долларов по сравнению с 6 марта до 159,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 41,7 млн долларов по сравнению с 6 марта до 185,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 11 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 26,96 UAH/USD.