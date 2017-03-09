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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,6 млрд гривен, банки уменьшили на 313 млн гривен до 275 млрд гривен 7 марта
10:02 09.03.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 7 марта, банки уменьшили на 313,15 млн гривен до 275,065 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 7 марта уменьшился на 19,59 млн гривен до 5,896 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 37,67 млн гривен до 22,098 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 7 марта уменьшился на 370,41 млн гривен до 688,005 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 22.02
|674527,11
|382074,41
|262411,55
|24010,89
|6030,26
|на 23.02
|674956,81
|382074,41
|262958,31
|24037,08
|5887,01
|на 24.02
|684520,81
|382074,41
|272441,07
|24131,68
|5873,66
|на 27.02
|684807,79
|382074,41
|272734,63
|24111,00
|5887,75
|на 28.02
|685099,18
|382074,41
|273048,67
|24072,93
|5903,18
|на 01.03
|685530,87
|382074,41
|272951,19
|24580,08
|5925,19
|на 02.03
|688231,77
|382074,41
|275541,90
|24686,88
|5928,58
|на 03.03
|687877,27
|384574,41
|275242,02
|22150,14
|5910,71
|на 06.03
|688005,40
|384574,41
|275378,27
|22136,42
|5916,30
|на 07.03
|687634,98
|384574,41
|275065,12
|22098,75
|5896,70
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