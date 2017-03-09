Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,574 млрд гривен 7 марта, банки уменьшили на 313,15 млн гривен до 275,065 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 7 марта уменьшился на 19,59 млн гривен до 5,896 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 37,67 млн гривен до 22,098 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 7 марта уменьшился на 370,41 млн гривен до 688,005 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: