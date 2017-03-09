Цена золота снижается на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,40 доллара, или на 0,36% - до 1205 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,51% - до 17,21 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,08%, до 102,20 пункта.

Доллар дорожает в четверг, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные о росте числа рабочих мест в частных компаниях США на 298 тысяч по сравнению с январем. Это оказалось выше прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличения показателя лишь на 190 тысяч.

Укрепление доллара, как правило, отрицательно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.