Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Доллар дорожает к мировым валютам 9 марта на сильной статистике рынка труда США
08:40 09.03.2017 |
Курс доллара к мировым валютам растет в четверг, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные о росте числа рабочих мест в частных компаниях США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.09 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,20 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0533 доллара за евро с 1,0542 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 114,51 иены за доллар со 114,37 иены на прошлых торгах.
Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 298 тысяч по сравнению с январем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя лишь на 190 тысяч. Такая статистика повышает вероятность ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании регулятора в марте.
Теперь трейдеры ожидают данные о безработице в США, которые будет опубликована в пятницу. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, в феврале этот показатель уменьшился до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты.
По мнению главного экономиста по США RBC Capital Markets Тома Порчелли (Tom Porcelli), которое приводит агентство Рейтер, данные о числе рабочих мест в частных компаниях США оказались очень сильными. Таким образом, ФРС не повысит ставку на следующем заседании, только если пятничная статистика будет крайне слабой.
"Практически никакая цифра не может остановить их. Только экстремальная ситуация заставила бы ФРС воздержаться (от повышения ставки - ред.)", - цитирует агентство Порчелли.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина передала Международному суду ООН всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии
Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
|7 марта торги на межбанке завершились небольшим снижением курса доллара
|НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 09.03.2017
|НБУ продал 7 марта банкам депозитные сертификаты на 11 943 млн гривен
|7 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $51,1 млн до $159,7 млн
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,6 млрд гривен, банки уменьшили на 313 млн гривен до 275 млрд гривен 7 марта
|Золото дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам
|Доллар дорожает к мировым валютам 9 марта на сильной статистике рынка труда США
Это интересно
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью
|Специалисты Panasonic научились измерять пульс по видео
|Accenture: В течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED