Курс доллара к мировым валютам растет в четверг, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные о росте числа рабочих мест в частных компаниях США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.09 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,20 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0533 доллара за евро с 1,0542 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 114,51 иены за доллар со 114,37 иены на прошлых торгах.

Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 298 тысяч по сравнению с январем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя лишь на 190 тысяч. Такая статистика повышает вероятность ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании регулятора в марте.

Теперь трейдеры ожидают данные о безработице в США, которые будет опубликована в пятницу. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, в феврале этот показатель уменьшился до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты.

По мнению главного экономиста по США RBC Capital Markets Тома Порчелли (Tom Porcelli), которое приводит агентство Рейтер, данные о числе рабочих мест в частных компаниях США оказались очень сильными. Таким образом, ФРС не повысит ставку на следующем заседании, только если пятничная статистика будет крайне слабой.

"Практически никакая цифра не может остановить их. Только экстремальная ситуация заставила бы ФРС воздержаться (от повышения ставки - ред.)", - цитирует агентство Порчелли.