Ставка размещения 12-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичных аукционах во вторник снизилась до 14,99% годовых, тогда как две недели назад 11-мес. облигации размещались под 15,2% годовых, неделю назад - под 15% годовых.

Согласно информации на сайте Минфина, он отказался удовлетворить заявку на покупку 12-мес. бумаг на 100 млн под 15,15% годовых, довольствовавшись тремя заявками на общую сумму 194,58 млн грн в диапазоне ставок от 14,96% до 14,99% годовых.

В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 356 дней на 169,794 млн гривен.

По данным бумагам Минфин получил 4 заявки и 3 из них удовлетворил.

Спрос на трех других аукционах, где предлагались ОВГЗ со сроками погашения от 3-х до 9-ти месяцев, отсутствовал.

Как сообщалось, на минувшей неделе ставка максимальная размещения 2-летних ОВГЗ была снижена до 15,19% годовых с 15,4% годовых двумя неделями ранее.