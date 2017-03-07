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Дионисий Галикарнасский
В феврале население продало валюты на $86 млн больше, чем купило
11:27 07.03.2017 |
В феврале население продало наличной валюты на 86 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку.
В феврале население продало 272,7 млн долларов и купило 186,8 млн
С начала года население продало на 139,4 млн долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году население продало наличной валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило.Курсы обмена валют
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