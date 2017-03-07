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Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в феврале составило $80,6 млн
11:11 07.03.2017 |
Положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в феврале составило 80,6 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
НБУ за отчетный месяц продал инвалюты на 52,7 млн долларов, тогда как было куплено 133,6 млн долларов.
Таким образом, сальдо интервенций на межбанке было положительным и составило 80,6 млн долларов.
С начала года Национальный банк купил на межбанке 291,4 млн долларов и продал 288,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на межбанке 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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