В понедельник, 6 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 0,4 млн долларов по сравнению с 3 марта до 108,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 13 млн долларов по сравнению с 3 марта до 143,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 11 коп. до 26,99 UAH/USD.