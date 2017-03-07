Цена золота незначительно растет во вторник на фоне геополитической напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,30 доллара, или на 0,02% - до 1225,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,05% - до 17,77 доллара за унцию.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак созвал экстренное заседание совбеза страны в связи с запретом Пхеньяна малайзийским гражданам на выезд из КНДР. Ранее власти Малайзии запретили гражданам Северной Кореи выезжать из страны после того, как такой же запрет в отношении малайзийцев ввела КНДР.

Кроме того, США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее. По данным агентства "Ренхап", компоненты батарей THAAD доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них - две пусковые ракетные установки. При этом 6 марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

Сдерживает удорожание золота ожидание инвесторов, что ФРС США на ближайшем заседании регулятора, которое состоится на следующей неделе, повысит базовую процентную ставку. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность такого шага в 84,1%. Драгметалл чувствителен к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.