Курс доллара показывает разнонаправленную динамику к иене и евро, в то время как инвесторы ожидают данных статистики по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.48 EET курс доллара к иене рос до 113,90 иены за доллар со 113,89 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1,0587 доллара за евро с 1,0583 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 101,64 пункта.

По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, безработица в США в феврале уменьшилась до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты. Инвесторы стараются сохранять осторожность перед выходом этих данных, отмечает газета The Wall Street Journal.

Доллару помогает ожидание инвесторов, что ФРС США на ближайшем заседании регулятора, которое состоится на следующей неделе, повысит базовую процентную ставку. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность такого шага в 84,1%.

"Решение ФРС по ставке не изменится из-за данных по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. Но мы должны быть начеку на случай выхода непредвиденно плохих показателей", - приводит газета The Wall Street Journal мнение менеджера Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи (Yuzo Sakai).