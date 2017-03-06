Национальный банк увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 2 500 млн гривен до 384,574 млрд гривен 3 марта, банки уменьшили на 299,88 млн гривен до 275,242 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 3 марта уменьшился на 17,87 млн гривен до 5,911 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 2 536,75 млн гривен до 22,150 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 3 марта уменьшился на 354,5 млн гривен до 687,877 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: