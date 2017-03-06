|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|28.02
|12.5000
|-
|-
|-
|-
|12.6806
|12.8125
|-
|-
|-
|01.03
|12.4182
|-
|-
|-
|-
|12.4079
|13.6875
|-
|-
|-
|02.03
|12.4583
|-
|-
|-
|-
|12.5789
|11.8500
|-
|-
|-
|03.03
|12.2206
|-
|-
|-
|-
|12.2400
|-
|13.3500
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.