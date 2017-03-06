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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 3 марта банкам депозитные сертификаты на 17 075 млн гривен
10:58 06.03.2017 |
Национальный банк в пятницу, 3 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 075 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 54 банкам на сумму 7 291 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 43 банкам на сумму 9 784 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 2 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 252 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 284,729 млрд гривен, что на 8,1% меньше, чем в январе 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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