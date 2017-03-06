Национальный банк упростил процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договоры на привлечение резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

С 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ скан-копии документов при регистрации изменений в кредитные договоры при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются исключительно следующих случаев: снижение размера процентной ставки, комиссий, неустойки; переход резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк; изменение юридического адреса заемщика; пролонгация срока кредита.

Перечень индикаторов рисковых финансовых операций определен положением о порядке осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников, утвержденным постановлением правления Национального банка от 15 августа 2016 № 369.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка №18 от 2 марта.

Как сообщали Українські Новини, 28 февраля Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.