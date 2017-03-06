В пятницу, 3 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 2,7 млн долларов по сравнению со 2 марта до 109 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 4,4 млн долларов по сравнению со 2 марта до 130,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 6 коп. до 27,10 UAH/USD.