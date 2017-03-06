Цена золота растет в первый день рабочей недели в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7 долларов, или на 0,57% - до 1233,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,73% - до 17,87 доллара за унцию.

В пятницу драгметалл дешевел на заявлениях главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что регулятор с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года. Йеллен также добавила, что ФРС в области корректировки ставки будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.

Поддержали цену на золото и новости о запуске четырех баллистических ракет Северной Кореей, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков не зафиксировано. Геополитическая напряженность увеличивает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относят золото.