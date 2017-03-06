Форекс - Курс доллара к иене продолжает снижаться в понедельник, поскольку некоторые инвесторы фиксируют прибыль после пятничного ралли американской валюты на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 EET курс доллара к иене опускался до 113,76 иены за доллар со 114,02 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,0592 доллара за евро с 1,0623 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 101,55 пункта.

В пятницу в ходе своего выступления в Чикаго Йеллен заявила, что ФРС с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года. Она также добавила, что в области корректировки ставки Федрезерв будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Вероятность повышения ключевой ставки в марте, по данным CME Group, в пятницу оценивалась участниками рынка в 79,7% против 77,5% в четверг. Это привело к ралли доллара в пятницу, в понедельник же американская валюта начала коррекционное снижение.

"Доллар дешевеет (к иене - ред.)... так как инвесторы фиксируют прибыль после роста валюты на прошлой неделе на ожиданиях, что ФРС США повысит процентные ставки в этом месяце", - оценивает агентство Рейтер.