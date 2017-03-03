В четверг, 2 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15,6 млн долларов по сравнению с 1 марта до 106,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35,5 млн долларов по сравнению с 1 марта до 126 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке остававшийся неизменным в среду, в четверг укрепился на 14 коп. до 27,04 UAH/USD.