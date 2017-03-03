"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
2 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $15,6 млн до $106,3 млн
10:03 03.03.2017 |
В четверг, 2 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15,6 млн долларов по сравнению с 1 марта до 106,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35,5 млн долларов по сравнению с 1 марта до 126 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке остававшийся неизменным в среду, в четверг укрепился на 14 коп. до 27,04 UAH/USD.
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