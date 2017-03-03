Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 2 марта, банки увеличили на 2 590,71 млн гривен до 275,541 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 2 марта увеличился на 3,39 млн гривен до 5,928 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 106,80 млн гривен до 24,686 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 2 марта увеличился на 2 700,9 млн гривен до 688,231 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: