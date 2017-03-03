"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Финансовые новости
- |
- 03.03.17
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Золото дешевеет в преддверии выступлений представителей ФРС
08:59 03.03.2017 |
Золото торгуется в минусе ожидании выступлений представителей ФРС США позднее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,90 доллара, или на 0,07% - до 1232,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 17,78 доллара за унцию.
Трейдеры будут пристально следить за комментариями главы ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя регулятора Стэнли Фишера. Кроме того, ожидаются выступления глав Федеральных резервных банков Чикаго и Ричмонда Чарльза Эванса и Джеффри Лэкера.
Инвесторы ожидают, что регулятор повысит ставку на ближайшем заседании в марте. По данным CME Group, вероятность такого развития событий оценивается в 77,5%. "Мы... изменили наши собственные ожидания относительно (временных рамок - ред.) повышения ставки с июня до марта", - цитирует агентство Рейтер ведущего экономиста IHS Markit в Токио Харуми Тагучи (Harumi Taguchi).
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС продлил замораживание активов 15 украинских высокопоставленных экс-чиновников до 6 марта 2018
|Почему снова активизировались бои на трассе "Бахмутка"
Трудно не заметить, что так называемая "Луганская народная республика" любит держаться в тени своей старшей суррогатной сестры ("ДНР") - пожалуй Плотницкому из-за дерибана шахт и заводов некогда воевать. Однако, полностью избегать боевых действий она не может - статус бандформирования обязывает.
|"ДНР" опубликовала полный список "отжатых" украинских предприятий
|НБУ признал неплатежеспособным Вектор Банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Доллар перешел к консолидации в ожидании выступлений Йеллен и других руководителей ФРС
Доллар США, подорожавший накануне к большинству мировых валют, перешел к консолидации в пятницу: инвесторы, внезапно поверившие в возможность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в марте, хотят услышать, что скажут в пятницу руководители Федрезерва.
|Биржи АТР закрылись 3 марта в основном падением на волне фиксации прибыли
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию пятницы в основном снижением на волне фиксации инвесторами прибыли после предыдущего ралли, вызванного позитивными сообщениями из крупнейшей в мире экономики - США, свидетельствуют данные торгов.
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.03.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 03.03.2017
|НБУ признал неплатежеспособным Вектор Банк
|НБУ продал 2 марта банкам депозитные сертификаты на 9 252 млн гривен
Это интересно
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.
|Citroen представил свой самый технологически продвинутый автомобиль
Марка DS, принадлежащая Ситроену, представила компактный кроссовер DS 7 Crossback. Он стал одной из самых технологически продвинутых моделей производителя, получив систему ночного видения, адаптивную подвеску, светодиодные фары, поворачивающиеся на 180 градусов, и гибридную силовую установку.
|Porsche Design анонсировала ноутбук-трансформер Book One за $2500
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов