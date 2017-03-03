Золото торгуется в минусе ожидании выступлений представителей ФРС США позднее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,90 доллара, или на 0,07% - до 1232,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 17,78 доллара за унцию.

Трейдеры будут пристально следить за комментариями главы ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя регулятора Стэнли Фишера. Кроме того, ожидаются выступления глав Федеральных резервных банков Чикаго и Ричмонда Чарльза Эванса и Джеффри Лэкера.

Инвесторы ожидают, что регулятор повысит ставку на ближайшем заседании в марте. По данным CME Group, вероятность такого развития событий оценивается в 77,5%. "Мы... изменили наши собственные ожидания относительно (временных рамок - ред.) повышения ставки с июня до марта", - цитирует агентство Рейтер ведущего экономиста IHS Markit в Токио Харуми Тагучи (Harumi Taguchi).

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.