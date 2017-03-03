Форекс - Доллар США, подорожавший накануне к большинству мировых валют, перешел к консолидации в пятницу: инвесторы, внезапно поверившие в возможность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в марте, хотят услышать, что скажут в пятницу руководители Федрезерва.

В пятницу в Нью-Йорке проходит форум о денежно-кредитной политике, на котором выступят главы двух Федеральных резервных банков и замглавы ФРС Стэнли Фишер. Сама председатель американского ЦБ Джанет Йеллен проведет мероприятие в Чикаго.

Курс евро к доллару вырос к 14:55 EET до $1,0571 по сравнению с $1,0522 на закрытие рынка в среду.

Стоимость американской валюты в паре с евро стабилизировалась - 114,22 иены против 114,25 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 120,78 иены по сравнению с 120,22 иены по итогам предыдущей сессии.

В четверг доллар подорожал к евро на 0,4% и на 0,6% к иене.

Оценки вероятности мартовского повышения ставок ФРС увеличились с 36% в прошлую пятницу до более чем 90% в четверг, 3 марта наблюдалось небольшое снижение - до 88%. О такой возможности на уходящей неделе сигнализировали многие члены руководства Федрезерва.

Так, в четверг член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл отметил, что аргументы в пользу повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании налицо, и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководства ЦБ.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 14-15 марта, и участники рынка оценивают вероятность подъема ставки на этом заседании в 88%.