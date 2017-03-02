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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ намерен смягчить валютные ограничения для экспортеров после получения транша МВФ

15:34 02.03.2017 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк намерен смягчить валютные ограничения для экспортеров после получения транша Международного валютного фонда.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Скорость либерализации зависит от наличия благоприятных условий. Соответственно после подтверждения очередного транша финансирования МВФ мы планируем смягчить такие условия, которые не будут иметь негативных последствий для межбанка", - сказала она.

Среди таких ослаблений будет требование к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, а также ограничения на продажу наличной валюты.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк сообщил, что готов ужесточить валютные ограничения в случае продолжения железнодорожной блокады на линии разграничения на Донбассе.
По материалам: Українські Новини
 

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