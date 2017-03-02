Национальный банк уменьшил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1 269,18 млн гривен до 382,074 млрд гривен, банки увеличили на 19 116,15 млн гривен до 273,048 млрд гривен по итогам февраля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в феврале уменьшился на 403,11 млн гривен до 5,903 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 83,28 млн гривен до 24,072 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, в феврале увеличился на 17 257,15 млн гривен до 685,099 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: