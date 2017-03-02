Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 1 марта, банки уменьшили на 97,48 млн гривен до 272,951 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 1 марта увеличился на 22,02 млн гривен до 5,925 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 507,15 млн гривен до 24,580 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 1 марта увеличился на 431,69 млн гривен до 685,530 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: