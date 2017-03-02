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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.03.2017
11:17 02.03.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых)
|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|27.02
|12.4420
|-
|-
|-
|-
|12.4719
|-
|-
|-
|-
|28.02
|12.5000
|-
|-
|-
|-
|12.6806
|12.8125
|-
|-
|-
|01.03
|12.4182
|-
|-
|-
|-
|12.4079
|13.6875
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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